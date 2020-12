Uomini e Donne, anticipazioni oggi 10 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 10 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 10 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, si continuerà a parlare degli screenshot compromettenti di Valentina e l’ex cavaliere Costantino: i due pare che siano finiti a letto insieme, ma la dama gli avrebbe chiesto di mentire in studio e di spiegare che i due sono usciti per vedere un film insieme. Poi si parlerà anche di Nicola, poiché Valentina è uscita anche con lui. Nicola non è presente in studio causa Covid, ma pare che anche con lui ci sia stata dell’intimità e che Valentina si fosse già accordata con lui per uscire insieme dal programma. Cosa significa tutto questo? Che Valentina sia uscita con Maurizio soltanto per non destare troppi sospetti?

Parlando del trono classico invece, Davide è uscito con Valeria ma ha scoperto, origliando dai camerini, che la ragazza avrebbe fatto gli occhi dolci a Giorgio, il corteggiatore di Sophie, così indispettito si è comportano di conseguenza, Valeria a sua volta si è arrabbiato e ha negato tutto. Nessuno vuole crederle e Valeria stizzita lascia lo studio. Lui non la seguirà neppure, continuerà a frequentare semplicemente Chiara e Beatrice. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

