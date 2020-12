Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 dicembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 1 dicembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 1 dicembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, protagonista sarà innanzitutto Gemma Galgani. La dama ha dedicato un balletto a Maurizio, e tra i due sembra essere scattato anche il bacio. Il tronista però sta frequentando la giovane Valentina, che sapendo di questo bacio potrebbe decidere di interrompere la frequentazione. Pare proprio che a prendere l’iniziativa con Gemma sia stato proprio Maurizio.

Intanto, per quanto riguarda il Trono Classico, nei giorni scorsi Gianluca ha avuto un’esterna con Marianna, che continua a frequentare anche Armando Incarnato. La ragazza però sembra intenzionata a rompere con l’imprenditore napoletano per concentrarsi su Gianluca. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv lunedì 30 novembre: Vite in fuga, Grande Fratello Vip, Report Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 22esima puntata, i nominati oggi (30 novembre) Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato?