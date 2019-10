Uomini e Donne anticipazioni oggi 4 ottobre | Trono classico o over?

Uomini e Donne torna oggi, venerdì 4 ottobre 2019, con una nuova puntata: sono in tanti gli appassionati alla ricerca delle anticipazioni e che si chiedono innanzitutto se si parlerà del trono Classico o di quello Over.

Oggi pomeriggio si parlerà nuovamente del Trono classico e, come riportato dai diversi account social del programma condotto da Maria De Filippi e anche sui social di Witty TV, la puntata di oggi vedrà protagonisti soprattutto i due tronisti uomini, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, impegnati a contendersi alcune corteggiatrici.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 4 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 4 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di oggi torna quindi l’appuntamento con il Trono Classico e non mancheranno colpi di scena, discussioni e delusioni da parte di corteggiatrici e corteggiatori. L’episodio riprenderà da dove si è concluso quello di ieri e si concentrerà, dopo la parte dedicata agli ex concorrenti di Temptation Island Vip andata in onda ieri, sui quattro tronisti.

Come già anticipato, saranno soprattutto Alessandro e Giulio i protagonisti. Verrà mandata in onda, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, l’ultima esterna tra Alessandro e Veronica. La ragazza sta uscendo con entrambi i tronisti e si dice ancora non sicura della sua scelta. Anche dopo un’esterna così romantica.

Giulio non prenderà benissimo le immagini viste nel video e inizierà a pungolare Veronica chiedendole di dichiararsi. Da lì partirà una lunga discussione, che coinvolgerà anche altre corteggiatrici come Irene. “Tu hai detto dall’inizio Alessandro, ma dopo 10 minuti abbracciavi Giulio”, sbotta Irene a Veronica. Si vedrà anche l’esterna di Alessandro con Aurora, che però sarà molto meno romantica di quella con Veronica.

Inoltre, le anticipazioni di Uomini e Donne, rilasciate sugli account ufficiali del programma, si concentrano anche sulla tronista Giulia Quattrociocche e sulla sua esterna con il corteggiatore Alessandro. “Ma un figo come te che fa con una come me?”, gli chiede, scatenando gelosie e mormorii in studio, soprattutto nel pubblico che non approva questo suo non sentirsi abbastanza attraente.

Infine, si parlerà anche della tronista Sara Tozzi, che sebbene abbia lasciato il programma qualche settimana fa è ancora presente nelle vecchie registrazioni che stanno andando in onda in questi giorni. La bella ragazza dovrà parlare con il corteggiatore Javier, visto che in studio arriverà una segnalazione sul ragazzo, accusato di portare avanti una frequentazione con una ragazza al di fuori del programma, prendendo in giro autori e tronista.

Javier allora si posizionerà davanti a Sara per raccontarle la sua verità. In pochi, in studio, saranno convinti delle sue parole: “Con ste storie strappalacrime hai rotto, non funziona più”, diranno gli altri corteggiatori. Alla fine, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, Sara prenderà una drastica decisione: mandare via Javier dalla trasmissione.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, venerdì 4 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.