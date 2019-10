Uomini e Donne anticipazioni oggi 18 ottobre | Trono classico o over?

Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne. Il dating show più popolare di Canale 5 si fermerà con la messa in onda questo venerdì e, come di consueto, sarà il Trono Classico il protagonista di questo ultimo pomeriggio della settimana.

Dopo aver ospitato alcune coppie di Temptation Island Vip e aver animato il pubblico di Canale 5 con Anna Pettinelli e i battibecchi di Tina Cipollari e Chiara Esposito, siamo pronti a tornare dai nostri tronisti.

Il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 18 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 18 ottobre 2019, cosa succede

Nella puntata di questo venerdì pomeriggio archivieremo ufficialmente il sipario dedicato a Temptation Island Vip e si tornerà a parlare del Trono Classico.

Focalizziamo l’attenzione su Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, abbandonati da Sara Tozzi che ha deciso di concludere la sua avventura nel dating show della De Filippi perché ancora invaghita del suo ex. Si parlava di una sostituzione dell’ex tronista, ma così non sarà, almeno per il momento.

Partiamo da Giulia: da un video pubblicato da Witty TV, vedremo la tronista litigare con Alessandro; il motivo del pretesto è stata una gita alla spa poco gradita da Giulia, che ha accusato Alessandro di essere stato poco vero nei suoi confronti.

Giulia lo accusa di essere soltanto un bel ragazzo che vuole mettersi in mostra davanti alle telecamere. Chiusa la parentesi Alessandro, si aprirà quella con Daniele: i due sono andati fuori in esterna prima a Castel Gandolfo e poi sulle giostre ed è lì che Giulia darà il suo primo bacio davanti alle telecamere di Uomini e Donne.

Tornati in studio, lo scontro sarà inevitabile.

Uomini e Donne anticipazioni, il Trono Classico nella puntata del 18 ottobre 2019

L’attenzione poi si sposta su Veronica, delusa dall’atteggiamento di Alessandro e dalla sua scelta di non averla portata in esterna, siccome la scorsa settimana si era apertamente dichiarata a lui.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Giulio, al termine della scorsa puntata, aveva raggiunto il camerino di Veronica per chiederle chiarimenti e scusandosi per il suo atteggiamento. La discussione tra i due termina con un ballo.

Giovanna farà un po’ come Veronica, uscendo sia con Alessandro che con Giulio, ma sarà proprio quest’ultimo a eliminarla, a fronte di quest’indecisione che sa tanto di déjà-vu.

Anche Aurora deciderà di parlare con Alessandro, il quale le confesserà di non essere abbastanza attratto da lei.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.