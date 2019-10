Uomini e Donne anticipazioni oggi 17 ottobre | Trono classico o over?

Dopo tre puntate di Trono Over, la puntata di questo giovedì di Uomini e Donne ci porta al cospetto dei protagonisti del Trono Classico.

Il dating show condotto da Maria De Filippi è il più seguito di Canale 5.

Come di consueto, il programma di Maria De Filippi va in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa. Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 17 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 17 ottobre 2019, cosa succede

La puntata del Trono Classico di questa settimana si apre con le insicurezze di Giulia. La scorsa puntata, la tronista ha avuto una discussione nei camerini con Alessandro, dopo che lui l’aveva portata alla SPA e lei lo aveva attaccato definendolo poco vero.

Giulia si sarebbe accontentata anche di andare al Mc Donald’s e glielo urla in faccia. Alessandro, turbato dal suo atteggiamento, non è in grado di rispondere alle sue accuse e verrà molto criticato per questo.

Uomini e Donne, le anticipazioni: tornano le coppie di Temptation Island Vip

Si torna a parlare di Temptation Island Vip. Durante la puntata del 17 ottobre 2019, vedremo protagonista la coppia composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi e quella di Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi.

Le due coppie aggiorneranno il pubblico di Canale 5, raccontando l’avventura sull’isola delle tentazioni e della prova superata nonostante le difficoltà.

Anna Pettinelli sarà la regina della puntata, tutta l’attenzione calamitata su di lei e sulla celebre frase che nessuno dimenticherà tanto facilmente: Durante il falò di confronto con Stefano, la Pettinelli ha affermato di essere lei una “bella patata”.

La frase, ripresa a Uomini e Donne, manderà in estasi il pubblico di Canale 5. “Ma sta storia della ‘bella patata’, Maria, tu non capisci per me…”.

Temptation Island Vip, Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo l’ultimo falò con Stefano

Secondo le indiscrezioni riportate dal Vicolo delle News, in questa puntata sarà presente in studio anche Cecilia, la tentatrice che avrebbe messo in crisi la relazione della Pettinelli. Le due si confronteranno con toni accesi e Cecilia tenderà a sottolineare la reazione – secondo lei – esagerata di Anna nei suoi confronti: secondo Cecilia, tra lei e Stefano non c’è mai stato niente di malizioso. Al via il battibecco.

Più soft la chiacchierata con Chiara e Simone: lui ammetterà di non aver messo mai in discussione il comportamento della fidanzata e spiegherà perché ha rinunciato al falò di confronto: “Nel momento in cui un ragazzo capisce che la fidanzata si dichiara, per me non ha senso continuare un’altra conversazione”.

Tina Cipollari non resterà a guardare e dirà la sua, criticando aspramente la coppia, ma Chiara le risponderà per le rime augurandole un rapporto come il loro. Stizzita, Tina si alzerà e lascerà lo studio.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, giovedì 17 ottobre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.