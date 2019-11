Uomini e Donne anticipazioni oggi 18 novembre | Trono classico o over?

Cosa dicono le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di oggi, lunedì 18 novembre 2019? Tutto il pubblico di Canale 5 è pronto per il primo appuntamento della settimana con il dating show condotto da Maria De Filippi. E la domanda è sempre la stessa: di quale trono si parlerà, Classico o Over?

Secondo le anticipazioni di lunedì 18 novembre, la puntata di Uomini e Donne di oggi sarà dedicata al Trono Over e andrà in onda dalle ore 14:45 fino alle 16:00 circa.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 18 novembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 18 novembre 2019, cosa succede

Primo appuntamento della settimana per il dating show di Maria: torna protagonista la dama più amata della trasmissione, Gemma Galgani. In particolare sembra siano sorti i primi problemi tra la dama torinese e il suo corteggiatore Juan Luis. La Galgani è molto gelosa, perché Ciano sta conoscendo altre dame.

Il cavaliere, infatti, ballerà sia con Tina Cipollari, sia con Barbara de Santi. Il ballo con Tina, in particolare, manderà su tutte le furie la dama. “Gemma basta, hai stancato veramente perché io non devo chiedere il permesso a te”, risponderà l’opinionista, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne. Come se non bastasse, gli verranno presentate due nuove dame, ben più giovani di Gemma e decise a conoscerlo bene. La Galgani chiederà di non farle entrare, ma Juan Luis non ascolterà.

A questo punto ci sarà un vero e proprio dramma. Juan Luis viene più volte interrotto dalle battute di Tina Cipollari. Il dentista, però, pensa che a parlare sia stata Gemma.

Per questo motivo, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, rimprovera la dama torinese, facendola scoppiare a piangere. Chiarito il malinteso, il cavaliere si scuserà, mentre la vamp prenderà in giro la sua storica nemica. Infine al Trono Over di oggi si tornerà a parlare di Ida e Riccardo.

Potrebbero interessarti Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di martedì 19 novembre Commissario Montalbano 2020, Luca Zingaretti è il regista dei nuovi episodi Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda martedì 19 novembre 2019

Come procede la loro storia dopo i dubbi e le perplessità degli ultimi giorni. In studio interverrà Armando Incarnato, che la scorsa settimana aveva espresso più di qualche perplessità sulla loro storia.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma: “Mi dice che sono grassa e mi bullizza”

Uomini e Donne vi aspetta oggi, lunedì 18 novembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.