Uomini e Donne anticipazioni oggi 12 dicembre | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento con Uomini e Donne questo pomeriggio.

A partire dalle 14:45 fino alle 16:00 circa, il dating show più popolare di Canale 5 punta a intrattenere il suo pubblico con gesti romantici e discussioni accese. Il tutto, accompagnato dalla fedelissima conduzione di Maria De Filippi.

La puntata di oggi lascia il posto al Trono Classico, dopo tre puntate dedicate al Trono Over.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che va in onda questo pomeriggio, 12 dicembre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni puntata dell 12 dicembre 2019, cosa succede

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, questa puntata di giovedì tornerà a parlare del Trono Classico. In attesa della pausa natalizia, Giulio Raselli dovrà tirare le somme. In studio sono rimaste Giulia D’Urso e Giovanna Abate, ma il tronista è indeciso e non ha ancora ben chiara quale sarà la sua scelta finale.

Ciò significa che Raselli potrebbe rimandare la scelta all’anno prossimo.

Nella puntata di questo pomeriggio, verranno mostrate soltanto due delle quattro esterne che Giulio ha fatto con entrambe le corteggiatrici.

Giulia ha deciso di sorprendere il tronista organizzando un romantico percorso, fatto di fotografie loro, per ricordare tutto il loro trascorso insieme. L’esterna termina con un bacio smielato ma, tornati in studio, il tronista avrà qualche critica da muovere nei confronti della corteggiatrice perché avrebbe voluto qualcosa di più da quest’incontro. Niente da dire invece sull’esterna con Giovanna.

Dopo essersi punzecchiati a vicenda, la corteggiatrice l’ha portato a conoscere la famosa zia Carmela, che l’aveva accusato durante una telefonata. Maria, poi, spiega di avere una segnalazione per Giulia D’Urso e a farla è stata un’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino. La donna racconta di un bacio dato da Giulia a un ex calciatore famoso, nonché suo ex fidanzato, durante una festa.

In studio due ospiti per questa puntata di Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Sarà proprio Lorenzo ad aggiungere il carico da 100, poiché svelerà di aver avuto a sua volta un flirt con Giulia tempo addietro.

Uomini e Donne, arriva la nuova tronista Sara

Intanto, è stata presentata la nuova tronista Sara. Come si può notare dal video di presentazione pubblicato su Witty, Sara è un’assistente di volo romana, ma originaria di Rieti. Molto legata alla famiglia, con una mamma che ritiene preziosa e tre fratelli al seguito, Sara ha ammesso di aver sofferto molto per amore in passato. Si è sentita spesso sbagliata, ma poi ha capito che l’amore non funziona così, semplicemente si circondava di persone che non facevano al caso suo.

Come reagirà Giulio?

Uomini e Donne vi aspetta oggi, giovedì 12 dicembre 2019, dalle ore 14,45 su Canale 5.