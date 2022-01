Unstoppable – Fuori controllo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 6 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Unstoppable – Fuori controllo, film del 2010, l’ultimo diretto da Tony Scott. Il film, con protagonisti Denzel Washington e Chris Pine, è ispirato all’incidente ferroviario del CSX 8888 avvenuto in Ohio il 15 maggio del 2001, quando un treno merci trasportante rifiuti tossici avanzò fuori controllo, senza nessuno a bordo, per oltre 100 chilometri, prima che un ferroviere riuscisse a saltare sul treno in corsa e tirare il freno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In uno scalo merci ferroviario del Nord della Pennsylvania, il treno 777, un grosso convoglio dotato di due locomotori GE AC4400CW, il 777, che dà il nome al convoglio, e il 767, posto subito dietro, deve essere spostato dal binario su cui si trova, che deve essere impegnato da un altro treno trasportante una scolaresca di bambini. Durante lo spostamento del 777, le condotte dei freni ad aria dei 39 vagoni che formano il convoglio, come è usuale negli spostamenti all’interno dei depositi, non vengono collegate ai locomotori. A un certo punto Dewey, il manovratore che sta movimentando il treno, si accorge di uno scambio girato verso il binario sbagliato e decide, contro il regolamento, di scendere per raddrizzarlo. Prima di scendere attiva il freno moderabile, senza ricordare che, essendo scollegate le condotte dei freni ad aria, funzionano solo quelli della motrice. Inoltre Dewey imposta erroneamente il comando dell’accelerazione sulla posizione di massimo, non necessaria in uno scalo, e la mantiene anche dopo l’inserimento del freno moderabile, facendo prendere velocità al treno. Dopo aver sistemato lo scambio, Dewey corre verso la scaletta del treno per risalire, ma ormai il treno ha acquistato troppa velocità, quindi il manovratore cade e il convoglio inizia a viaggiare contromano senza controllo…

Unstoppable – Fuori controllo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Unstoppable – Fuori controllo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Frank Barnes

Chris Pine: Will Colson

Rosario Dawson: Connie Hooper

Kevin Dunn: Oscar Galvin

Jessy Schram: Darcy Colson

Michael Shatzer: Tony

Elizabeth Mathis: Nicole Barnes

Ethan Suplee: Dewey

Kevin Chapman: Bunny

Jeff Wincott: Jesse Gordon

Meagan Tandy: Maya Barnes

Kevin Corrigan: Scott Werner

Lew Temple: Ned Oldham

T. J. Miller: Gilleece

David Warshofsky: Judd Stewart

Dylan Bruce: Michael Colson

Streaming e tv

Dove vedere Unstoppable – Fuori controllo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 gennaio 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.