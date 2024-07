Un’ottima annata: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Stasera, lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21.20 su Rete 4 va in onda Un’ottima annata, film del 2006 diretto da Ridley Scott con protagonista Russel Crowe. Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il protagonista è Max Skinner, broker londinese molto attaccato al suo lavoro. Quando lo zio muore senza lasciare un testamento, Max si ritrova unico erede della tenuta con vigneto in Francia. Vola per andare nella tenuta, inizialmente intenzionato a venderla e a capitalizzarne il valore. Vivendo nei luoghi in cui era cresciuto, riscopre i valori che lo zio aveva cercato di insegnargli e questi, insieme all’amore, lo trasformeranno da astuto ed insensibile business-man ad uomo capace di apprezzare i piccoli piaceri della vita che si è lasciato sfuggire troppe volte.

Un’ottima annata: il cast

Abbiamo visto la trama di Un’ottima annata, ma qual è il cast completo del film in onda su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Max Skinner

Marion Cotillard: Fanny Chenal

Abbie Cornish: Christie Roberts

Albert Finney: zio Henry Skinner

Didier Bourdon: Francis Duflot

Isabelle Candelier: Ludivine Duflot

Tom Hollander: Charlie Willis

Freddie Highmore: Max Skinner bambino

Archie Panjabi: Jasminda “Gemma”

Rafe Spall: Kenny

Jacques Herlin: Papa’ Duflot

Valeria Bruni Tedeschi: Nathalie Auzet

Kenneth Cranham: sir Nigel

Richard Coyle: Amis

Gilles Gaston-Dreyfus: Brunier, l’enologo

Mitchell Mullen: cliente americano

Judy Dickerson: cliente americana

Streaming e tv

Dove vedere Un’ottima annata in diretta tv e live streaming? Il film, come detto va in onda stasera, lunedì 29 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv, sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, grazie alla connessione internet.