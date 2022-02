Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, ospiti e cast della puntata di oggi, 8 febbraio

Questa sera, martedì 8 febbraio 2022, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda una nuova puntata della quarta stagione di Un’ora sola vi vorrei, il programma di intrattenimento comico di Enrico Brignano che rilegge con la sua ironia l’attualità. Dopo il successo delle prime tre stagioni torna così l’appuntamento con un’ora di divertimento puro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast e ospiti

Il programma, scritto da Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà, prodotto da Itv Movie, parte dall’idea che in 60 minuti di show Enrico Brignano affronta diversi argomenti con il suo stile tagliente e popolare. Accanto a lui tornano i personaggi dell’attore Alessandro Betti e dell’attrice Marta Zoboli, che daranno voce alle categorie più assurde, ma drammaticamente esistenti, dell’umanità di oggi. E torna il lettone finale con la compagna Flora Canto, un momento cult dove i due commentano i fatti della puntata, e non solo.

Nella puntata di stasera di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi, 8 febbraio 2022, gli ospiti di Enrico Brignano sono Paola Turci e Mogol. Appuntamento alle 21.20 su Rai 2. Accompagnato dalla musica della resident band capitanata dal Maestro Andrea Perrozzi, e dalle coreografie di Thomas Signorelli, Brignano ricorderà i suoi inizi, dall’infanzia a Dragona, frazione di Roma, alla scuola di recitazione, inseguendo il sogno di diventare attore. Il più grande autore della musica italiana, Mogol, racconterà, invece, come sono nati alcuni dei suoi versi indelebili, e Paola Turci, canterà alcune delle sue canzoni indimenticabili. Tonerà l’attore comico Alessandro Betti, che vestirà i panni di un singolare life coach. Nella parte finale, a Casa Brignano, il pubblico ritroverà Enrico e Flora Canto, questa volta alle prese con le favole della buonanotte per i loro bambini.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.