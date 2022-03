Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, ospiti e cast della puntata di oggi, 2 marzo

Questa sera, mercoledì 2 marzo 2022, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda una puntata speciale di Un’ora sola vi vorrei, il programma di intrattenimento comico di Enrico Brignano che rilegge con la sua ironia l’attualità. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast e ospiti

Il programma, scritto da Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà, prodotto da Itv Movie, parte dall’idea che in 60 minuti di show Enrico Brignano affronta diversi argomenti con il suo stile tagliente e popolare. Accanto a lui tornano i personaggi dell’attore Alessandro Betti e dell’attrice Marta Zoboli, che daranno voce alle categorie più assurde, ma drammaticamente esistenti, dell’umanità di oggi. E torna il lettone finale con la compagna Flora Canto, un momento cult dove i due commentano i fatti della puntata, e non solo.

La puntata di stasera di Un’ora sola vi vorrei in onda oggi, 2 marzo 2022, sarà uno speciale dal titolo “booster Edition”, con la prima di due puntate antologiche (l’altra il 9 marzo), con alcuni momenti tra i più divertenti delle quattro stagioni del programma di Enrico Brignano. Insieme a lui e Flora Canto, come sempre protagonista del siparietto finale di “casa Brignano”, il pubblico potrà rivedere alcuni ospiti che si sono esibiti insieme al comico romano: dal premio Oscar Nicola Piovani a Nina Zilli, da Stash a Clementino. La durata dello show sarà sempre di 60 minuti: un concentrato di risate, ma anche di racconti mai banali, di satira di costume che fa ridere e riflettere insieme, in cui, oltre ai compagni di avventura storici, ci saranno i comici Alessandro Betti e Marta Zoboli. Un’ulteriore dose di risate e leggerezza in un momento in cui se ne sente davvero il bisogno.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.