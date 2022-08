Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni, ospiti e cast della puntata (replica) di oggi, 2 agosto

Questa sera, martedì 2 agosto 2022, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda in replica Un’ora sola vi vorrei, il programma di intrattenimento comico di Enrico Brignano che rilegge con la sua ironia l’attualità. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: cast e ospiti

Il programma, scritto da Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Luciano Federico, Stefano Sarcinelli e Francesco Velonà, prodotto da Itv Movie, parte dall’idea che in 60 minuti di show Enrico Brignano affronta diversi argomenti con il suo stile tagliente e popolare. Accanto a lui tornano i personaggi dell’attore Alessandro Betti e dell’attrice Marta Zoboli, che daranno voce alle categorie più assurde, ma drammaticamente esistenti, dell’umanità di oggi. E torna il lettone finale con la compagna Flora Canto, un momento cult dove i due commentano i fatti della puntata, e non solo.

Nel corso della puntata di stasera di Un’ora sola vi vorrei verranno riproposti i monologhi graffianti di satira di costume, la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo accompagna la corsa contro i minuti che passano. Enrico Brignano si cimenterà in un’operazione inedita in cui condensare e raccontare tutto il suo caleidoscopico mondo, con un occhio sempre rivolto a quanti minuti restino. Non mancheranno ospiti di eccezione in uno studio tv progettato come una vera arena dove accogliere il pubblico.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, martedì 2 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.