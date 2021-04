L’estate si avvicina e, come ogni anno, inizia la “madre di tutte le battaglie” televisive: la conduzione di Unomattina. Come gli addetti al lavori sanno, i due conduttori, un uomo e una donna, sono indicati uno dal Tg1 e l’altro dalla rete, Rai Uno.

Tre donne si sfidano per il posto di conduttrice in quota Tg1. I vertici Rai vorrebbero riproporre la giovane e brava Giorgia Cardinaletti, che, nonostante abbia solo 34 anni, è già stata al timone della Domenica Sportiva per tre edizioni prima di approdare al Tg1, di cui è stata il volto nel raccontare il Covid nell’ultimo anno.

La direzione del telegiornale, invece, vorrebbe riproporre Barbara Capponi, già protagonista la scorsa estate alla guida della trasmissione.

Ma sempre dalle parti del Tg1 si parla anche di Valentina Bisti: in passato ha condotto sia l’edizione estiva che quell’invernale.

Per la parte maschile, in quota Rete, sembra in pole position per il ritorno Roberto Poletti, anch’egli già protagonista alla conduzione sia della versione estiva che di quella invernale, proprio a fianco della Bisti. Poletti è considerato vicino alla Lega, e quindi di nuovo sull’onda grazie all’ingresso del partito di Salvini nel governo.

Potrebbero essere riconfermati, infine, Marco Frittella e Monica Giandotti per la prossima edizione autunno-inverno. Frittella gode della stima della redazione del Tg1, mentre per Monica Giandotti, oltre alla conferma della conduzione a Unomattina, la rete guidata da Stefano Coletta starebbe studiando anche alcuni progetti speciali che la vedrebbero alla conduzione.

