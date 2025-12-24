Uno sguardo dal cielo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Uno sguardo dal cielo (The Preacher’s Wife), film del 1996 diretto da Penny Marshall, con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington. È il remake del film del 1947 La moglie del vescovo, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il pastore protestante Henry Biggs è in difficoltà: la sua comunità è minacciata da uno speculatore edilizio e il suo matrimonio con Julia Coleman è in crisi a causa dei pressanti impegni del pastore con i propri fedeli. Improvvisamente arriva Dudley un angelo inviato dall’alto per rimettere le cose a posto. La situazione invece di migliorare peggiora: in quanto, mentre Biggs non crede alla storia dell’angelo, la moglie mostra addirittura una certa attrazione per Dudley. Fortunatamente è il periodo di Natale e il reverendo, contagiato dallo spirito natalizio, ritrova la convinzione e le motivazioni, e con un piccolo aiuto dell’angelo, che dissuade lo speculatore edilizio dalle proprie intenzioni, la situazione si accomoda.

Uno sguardo dal cielo: il cast

Abbiamo visto la trama di Uno sguardo dal cielo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whitney Houston: Julia Coleman-Biggs

Denzel Washington: Dudley

Courtney B. Vance: Henry Biggs

Gregory Hines: Joe Hamilton

Jenifer Lewis: Margueritte Coleman

Loretta Devine: Beverly

Justin Pierre Edmund: Jeremiah Biggs

Cissy Houston: Mrs. Havergale

Lionel Richie: Britsloe

Shari Headley: Arlene Chattan

Darvel Davis Jr.: Hakim

Taral Hicks: ragazza

Streaming e tv

Dove vedere Uno sguardo dal cielo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 24 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.