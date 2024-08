Uno di famiglia: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, giovedì 8 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Uno di famiglia, film del 2018 diretto da Alessio Maria Federici. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Luca è un ex attore diventato insegnante di dizione: un precario del nostro tempo che fa una gran fatica a farsi pagare dai suoi studenti. Uno di questi (fra i pochi che pagano) è Mario Serranò, un bel ragazzo che cerca di togliersi l’accento calabrese. Un giorno, in uscita da casa sua, Mario viene quasi investito da un’auto in corsa, e Luca riesce a strattonarlo via appena in tempo, proprio davanti agli occhi di Angela, la zia del ragazzo. Da quel momento Angela Serranò prenderà sotto la sua ala lo scombinato Luca, che fino a quel momento non aveva santi in Paradiso, e ora invece è protetto da una sfilza di padrini: i Serranò formano infatti una potentissima Famiglia di ‘ndranghetisti che tiene in mano le sorti della città.

Uno di famiglia: il cast

Abbiamo visto la trama di Uno di famiglia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pietro Sermonti: Luca

Lucia Ocone: Zia Angela

Nino Frassica: Don Peppino Serranò

Sarah Felberbaum: Regina

Moisé Curia: Mario

Neri Marcorè: Alfredo

Giampiero Judica: Stefano

Massimo De Lorenzo: Carmine

Antonio Cantafora: Cicciuzzo

Vincenzo Leto: Pino Minollo Junior

Streaming e tv

Dove vedere Uno di famiglia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 8 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.