Un’altra verità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 4 maggio 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Un’altra verità, una miniserie francese con protagonista Camille Lou. Ambientata in Francia, la fiction thriller racconta la storia di Audrey, che a 19 anni è scampata alle grinfie di un serial killer. Una volta adulta, Audrey è andata via dal suo paesino d’origine diventando un avvocato di successo, ma il passato torna a bussare alla sua porta. La miniserie arriva in prima serata sul canale principale di Mediaset. Scopriamo quali sono le anticipazioni della seconda puntata.

Anticipazioni seconda puntata

Nel primo episodio in onda stasera Audrey (Camille Lou) cerca di convincersi che Cortez sia il vero assassino di Itsas per dimenticare tutto. La donna si aggrappa quindi come una boa alla sua relazione con Joseph (Thierry Neuvic). Più tardi, mentre si festeggia l’addio al nubilato di Elaura (Ilona Bachelier) sulla spiaggia, Audrey è raggiunta da un violento attacco di panico. Portata in ospedale, le vengono prescritti alcuni farmaci ansiolitici. Nel frattempo anche Pauline (Marilyn Lima), incinta all’ottavo mese, inizia a sentirsi male, e per questo il pubblico ministero vorrebbe rimuoverla dalle indagini. La comandante chiede quindi di essere affiancata dal padre. Intanto Conan, preso in custodia dalla polizia, confessa di aver incontrato Maialen (Prune Ventura). La ragazza gli aveva teso una trappola con un complice per derubarlo di un vaso di grande valore. Nel secondo episodio della serata Audrey si reca da Elaura per scusarsi di averle rovinato l’addio al nubilato. Ma proprio in quell’istante scopriamo che qualcuno è in agguato intorno alla casa della donna. Grandi preoccupazioni infatti per Franck (Patrick Medion) e sua moglie Marianne (Natalia Dontcheva) che una volta rientrati a casa trovano una triste sorpresa: nessuna traccia di loro figlia. Poco dopo il corpo della ragazza è ritrovato su una spiaggia: Itsas purtroppo ha colpito ancora. Da lì, un’ondata di odio si scatena verso Audrey e la sua famiglia.

Un’altra verità: il cast

Abbiamo visto qual è la trama della seconda puntata di Un’altra verità ma qual è il cast? La protagonista è Camille Lou. Al suo fianco tanti altri attori. Eccoli:

Camille Lou: Audrey Barreyre / Maître Audrey Vigne

Hubert Delattre: Jean-Christophe Barreyre

Annelise Hesme: Sophie Barreyre

Enzo Lascaux: Gabriel Barreyre da bambino

Pierre Vigié: Gabriel Barreyre da adulto

Nicolas Amen: Éric

Christopher Bayemi: Jean Vigne

Samuel Tchaffa Dounou: Louis Vigne

Thierry Neuvic: Joseph Layrac

Frédéric Abdelkader: Sylvain

Thomas Sagols: Corentin

Arthur Seth: Pascal

Marilyn Lima: Pauline Layrac

Oscar Berthe: Léo

Ilona Bachelier: Elaura Montel

Patrick Medioni: Franck Montel

Natalia Dontcheva: Marianne Montel

Prune Ventura: Maialen Inuretta

Nicolas Abraham: Victor Inuretta

Hélène Seuzaret: Catherine Inuretta

Aloys Jammot: Iban Inuretta

Stéphan Guérin-Tillié: Mikel Condé

Roxane Bret: Ana Condé

Vincent Heneine: Patxi

Prudence Leroy: Chloé

Quante puntate

Adesso che abbiamo visto quali sono le anticipazioni della seconda puntata, tra trama e cast, scopriamo invece da quante puntate è composta la fiction. Un’altra verità può contare su sei puntate della durata di 50 minuti ciascuno. Ogni serata manda in onda due puntate, che formano un unico episodio. Di seguito vi elenchiamo la programmazione di Un’altra verità, che potrebbe variare a seconda di imprevisti:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022 OGGI

Terza puntata: mercoledì 10 maggio 2022

La puntata finale della fiction arriva in diretta televisiva il 10 maggio 2022 su Canale 5.