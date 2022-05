Un’altra verità streaming e diretta tv: dove vedere la terza e ultima puntata

Stasera, martedì 10 maggio 2022, alle ore 21,45 va in onda su Canale 5 Un’altra verità, nuova miniserie thriller con protagonista Camille Lou. La storia è ambientata in Francia e racconta di Audrey, una donna di 30 anni che fa l’avvocato e che, quand’era un’adolescente, è scampata alle grinfie di un serial killer. Eppure Audrey ha taciuto su quell’episodio, non raccontando la verità riguardo quella notte. A distanza di anni, deve ancora gestire le conseguenze delle sue azioni, soprattutto quando una ragazza di 17 anni della sua cittadina di origine viene uccisa. Audrey ne è convinta: il serial killer è tornato, solo che nessuno può collegare i due eventi perché nessuno conosce la sua storia. Per aiutare la famiglia della ragazza assassinata, la protagonista deve fare i conti con il suo passato e sulle bugie che ha raccontato per proteggere il suo fidanzato di allora. Ma dove vedere Un’altra verità in diretta TV e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In TV

Vediamo prima di tutto dove poter seguire la fiction in diretta televisiva. Come già detto, Un’altra verità va in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21:45. Per seguire la diretta in TV è necessario sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovare il canale al tasto 105.

Un’altra verità streaming

Non solo in TV: la fiction francese è disponibile anche in live streaming grazie a MediasetPlay. Si tratta di una piattaforma gratuita, previa registrazione, che consente all’utente di seguire in streaming ciò che passa in televisione. Come fare? Facile: bisogna registrarsi alla piattaforma, una procedura gratuita che può avvenire anche con Google o Facebook. Dopo aver fatto il login, è possibile selezionare il canale della diretta, in questo caso Canale 5. MediasetPlay è disponibile sia via desktop che tramite App.