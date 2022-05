Un’altra verità: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composta Un’altra verità, la fiction in arrivo su Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022? La miniserie Made in France ha come protagonista Camille Lou e racconta la vita di Audrey, il cui passato torna prepotentemente a galla nel momento in cui una ragazza di 17 anni viene assassinata. La miniserie, già andata in onda in Francia nel 2021, arriva sui piccoli canali di Mediaset a partire dal 27 aprile ed è composta da sei puntate. Ma la programmazione di Canale 5 prevede la distribuzione di due puntate per serata, formando un unico episodio. Di seguito vi lasciamo la programmazione della miniserie francese, che potrebbe subire cambiamenti a seconda delle necessità:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022

Terza puntata: martedì 10 maggio 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un’altra verità? La fiction in onda su Canale 5 è composta, come già detto, da sei puntata, ognuna delle quali dura circa 50 minuti ciascuno. Ogni episodio è composto da due puntate e parte alle ore 21:20 su Canale 5, a seguito di Striscia la Notizia. Ciò significa che l’episodio dovrebbe terminare intorno alle ore 23:00.

Un’altra verità streaming e TV

Ora che abbiamo visto da quante puntate è composta Un’altra verità, scopriamo invece dove vedere la fiction in diretta TV e live streaming. La miniserie arriva su Canale 5 a partire da mercoledì 27 aprile 2022 dalle ore 21:20. Per seguirla in diretta è necessario sintonizzarsi al canale 5 del telecomando oppure al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire la miniserie in live streaming può accedere al portale di MediasetPlay. Si tratta di un servizio gratuito messo a disposizione dell’utente previa registrazione, che può avvenire anche tramite Google e Facebook. Una volta effettuato il login, sarà possibile selezionare la fiction in diretta. MediasetPlay è accessibile sia via desktop che tramite app, più comodo per smartphone, tablet e smart TV.