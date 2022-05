A che ora inizia Un’altra verità: l’orario della messa in onda su Canale 5

A che ora inizia Un’altra verità, la miniserie francese in onda in prima TV su Canale 5? La fiction debutta sul canale principale di Mediaset mercoledì 27 aprile 2022, a partire dalle ore 21:20. Sono previsti tre episodi composti da due puntate ciascuno, per un totale di sei puntate. Di seguito vi elenchiamo la programmazione di Un’altra verità, che potrebbe variare a seconda di imprevisti:

Prima puntata: mercoledì 27 aprile 2022

Seconda puntata: mercoledì 4 maggio 2022

Terza puntata: mercoledì 10 maggio 2022

Quanto dura (durata) ogni puntata di Un’altra verità? La miniserie va in onda su Canale 5 come già detto a partire da mercoledì 27 aprile 2022, dalle ore 21:20. Ogni puntata dura circa 50 minuti. Ogni episodio è composto da due puntate. Ciò significa che, se la messa in onda parte alle 21:20, dovrebbe terminare entro le ore 23:00. La trama della fiction racconta la storia di Audrey, una donna avvocato che ha abbandonato la cittadina d’origine per rifarsi una vita a Parigi, dove ha la sua carriera d’avvocato e una famiglia. Quando, poi, scopre che nella sua città natale è stata assassinata una ragazza di 17 anni, Audrey è costretta ad affrontare i demoni del suo passato. Tempo fa, è scampata alle grinfie di un serial killer che però sembra essere tornato.

Streaming e TV

Ora che abbiamo visto a che ora inizia la miniserie francese, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming Un’altra verità. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Canale 5 mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 21:20. Il canale principale di Mediaset è disponibile in chiaro sul tasto 5 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere gratuitamente alla piattaforma di MediasetPlay, sia tramite destkop che via App (quindi smartphone, tablet). Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.