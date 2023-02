Una voce per San Marino 2023, chi vince va all’Eurovision: i cantanti finalisti

Una voce per San Marino è lo spettacolo in onda oggi, 25 febbraio 2023, con la finale, il cui vincitore rappresenterà il piccolo Stato all’Eurovision, in programma a maggio a Liverpool. Eiffel 65, Roy Paci, Deborah Iurato, Lorenzo Licitra e Nevruz sono tra i finalisti della seconda edizione di Una Voce per San Marino. Per l’Italia come sapete ci sarà Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Ecco tutte le anticipazioni e i cantanti.

Cantanti e finalisti

Appuntamento questa sera, 25 febbraio 2023, su San Marino Rtv dalle ore 21 in diretta con la conduzione di Jonathan Kashanian e Senhit. Sarà una giuria capitanata da Al Bano a scegliere il vincitore della seconda edizione del Contest vinto lo scorso anno da Achille Lauro. Due i sammarinesi in gara, Kida e Simone De Biagi, accanto all’australiano Alfie Arcuri, vincitore di The Voice Australia nel 2016, all’albanese Ronela Hajati, a Maju (Svizzera), a Vina Rose (Regno Unito) e a sedici artisti italiani. Dalle semifinali si sono qualificati:

Alfie Arcuri (Australia, già secondo ad Australia Decides e autore di “Running” di Sandro, selezionato per Cipro nel 2020)

Deborah Iurato

Deshedus (band romana progressive rock, finalisti lo scorso anno)

E.E.F (band funky jazz di Ancona)

Eiffel 65

Ellynora (ex Amici)

Iole (Iolanda Capasso, cantautrice di Napoli, ex Io Canto)

Le Deva, la girl band vista lo scorso anno a Sanremo in duetto con Orietta Berti, alla prima uscita in versione trio

Lorenzo Licitra, vincitore X Factor di 2017 davanti ai Maneskin

Mayu (Svizzera), già finalista ad Area Sanremo

Nevruz, cantautore campano di origini turche, terzo ad X Factor 2010, l’edizione dalla quale sembrava dovesse uscire il rappresentante italiano per il rientro all’Eurovision nel 2011.

Piqued Jacks

Thomas (Bocchimpani, ex Amici)

Tothem (band metal romana con una esperienza pluridecennale)

Vina Rose (cantante catanese residente a Londra, finalista lo scorso anno)

XGiove (band di Porto Sant’Elpidio)

Streaming e tv

Potete seguire Una voce per San Marino 2023 con la finale in diretta questa sera, 25 febbraio 2023, su San Marino Rtv dalle ore 21 con la conduzione di Jonathan Kashanian e Senhit. Il canale è visibile al tasto 831 del digitale terrestre, 520 di Sky e 93 di Tivùsat.