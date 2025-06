Una voce per Padre Pio: anticipazioni e ospiti dello show con Mara Venier su Rai 1

Questa sera, 28 giugno 2025, su Rai 1 in prima serata alle 21.30 Mara Venier conduce Una voce per Padre Pio, lo storico appuntamento dedicato alla solidarietà, tra musica e fede. Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN), Mara Venier sarà anche quest’anno alla guida della manifestazione, giunta alla ventiseiesima edizione. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti di quest’anno? Ecco tutte le informazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i nomi noti della musica italiana che si alterneranno sul palco: Al Bano, Anna Oxa, Patty Pravo, Orietta Berti e Fuck Your Clique, Marco Masini, Sal Da Vinci, Ivana Spagna, Drupi, Settembre, Simone Grande e Serena Brancale. L’evento è stato registrato nei giorni scorsi.

A dirigere l’orchestra “Suoni del Sud” sarà il maestro Alterisio Paoletti. Come da tradizione, la serata sarà arricchita da momenti di raccoglimento e testimonianze legate alla figura di Padre Pio L’iniziativa è legata ad una campagna di solidarietà a sostegno dei progetti della fondazione Una Voce per Padre Pio Onlus. Sarà possibile contribuire con un SMS o chiamata al numero solidale 45531.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 28 giugno 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.