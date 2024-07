Una Voce per Padre Pio: anticipazioni, ospiti, come donare e streaming

Questa sera, mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Una Voce per Padre Pio, serata evento in onda da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn) con la conduzione di Mara Venier e la regia di Roberto Croce. Evento giunto alla venticinquesima edizione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

L’edizione 2024 di Una Voce per Padre Pio, un programma nato da un’idea di Enzo Palumbo, riunirà grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo: Al Bano; Rita Pavone; Fausto Leali; Orietta Berti; Maninni; Ermal Meta; Jasmine Carrisi; Raf; Mario Biondi; Vinicio Marchioni. L’Orchestra “Suoni del Sud”, presente sul palco, sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti. Non mancheranno anche quest’anno momenti di riflessione con le testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio.

Una Voce per Padre Pio: come donare

Ma come donare? Al programma è come sempre abbinata una campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale, a supporto dei progetti di “Una Voce Per Padre Pio Onlus”. Componendo il numero di sms solidale 45531 si potrà sostenere l’associazione donando 2 euro con un sms da cellulare Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali oppure 5 euro con una chiamata da Rete Fissa, Twt, Convergenze e Postemobile e, infine, da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali. La Onlus sostiene iniziative dell’organizzazione “Una Voce per Padre Pio” sul territorio italiano a sostegno del tessuto sociale più debole e nei Paesi in via di sviluppo in Africa.

Streaming e tv

Dove vedere Una Voce per Padre Pio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – mercoledì 3 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Inoltre sarà trasmesso in replica pomeridiana il 28 luglio. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.