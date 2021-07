Una voce per Padre Pio 2021: come donare, il numero utile

Una voce per Padre Pio 2021: come donare, numero utile

Questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda Una voce per Padre Pio 2021, la tradizionale serata benefica legata al Santo di Pietrelcina, e condotta da Mara Venier. Nel corso dell’evento, non mancheranno ospiti e tanta musica, con Al Bano e Romina Power, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e molti altri. Una serata nella quale ripercorrere anche le storie legate al giovane Padre Pio, Francesco Forgione, con collegamenti con il borgo antico di Pietrelcina, ma sarà anche un modo per ascoltare esperienze di fede che rimandano agli insegnamenti del grande Santo. Gli spettatori inoltre potranno donare per sostenere le attività benefiche promosse dalla fondazione Una Voce Per Padre Pio Onlus, che opera sia in Italia che all’estero. Ma come si fa a donare durante la serata di Una voce per Padre Pio 2021? Di seguito tutte le informazioni e il numero da contattare.

Si potranno fare delle donazioni attraverso il numero solidale – 45.53.1 – per sostenere i progetti di “Una voce per Padre Pio onlus” a favore delle persone che non hanno risorse economiche o che necessitano di attenzione, cura, assistenza, conforto e ascolto. Fino a domenica 11 luglio, si può donare 2 euro con un sms al numero solidale 45531 oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa. Le iniziative sostenute dalla fondazione, come detto, sono sia a carattere nazionale che internazionale.

Tra i progetti svolti in Italia la fondazione segue il programma Aggiungi un posto a tavola, per donare dei beni di prima necessità alle famiglie indigenti. Ma anche Fratello studio e sorella scuola in cui degli educatori e una logopedista organizzano delle attività di assistenza allo studio durante tutto l’anno scolastico. Entrambi sono sostegno dei quartieri di Napoli Ponticelli-Barra e San Giovanni e alla città di Pompei.

L’associazione però opera soprattutto in Africa dove si occupa di progetti realizzati in Costa D’Avorio, Togo, Madagascar e Burkina Faso che sono rivolti soprattutto ai bambini meno fortunati. Tra questi c’è la casa famiglia Maison Padre Pio che accoglie 28 minori abbandonati, ridotti in povertà o che provengono da famiglie problematiche. Ma anche l’orfanotrofio Les Angeles de Padre Pio che è in grado di accogliere fino a 70 minori e che attualmente ne ospita una trentina. A loro si aggiunge anche la casa residenziale Les Angeles de Padre Pio II che invece si prende cura di 40 persone diversamente abili. La fondazione ha infine scelto di estendere il progetto Aggiungi un posto a tavola anche in Africa.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio 2021? Il programma condotto da Mara Venier, come detto, va in onda oggi – 4 luglio 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.