Una strada verso il domani – Ku’damm 56: trama, cast e streaming

Questa sera, 3 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Una strada verso il domani – Ku’damm 56, miniserie televisiva tedesca trasmessa dal 20 al 23 marzo 2016 sul canale ZDF. La trilogia televisiva ruota attorno alla generazione di giovani degli anni 50 nel periodo tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e il Wirtschaftswunder tedesco, narrando la storia di una madre conservatrice e delle sue tre figlie in età da matrimonio: ambientata in una scuola di ballo a conduzione familiare, la miniserie si occupa del desiderio dei valori femminili e delle prime esperienze sessuali delle giovani donne. La miniserie è stata già trasmessa su Rai 3 dall’11 al 19 agosto 2017. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Berlino, 1956. Caterina Schöllack è la titolare di una scuola di ballo. Il suo obiettivo è quello di dare alle sue tre figlie la migliore opportunità possibile, vale a dire di assicurarsi che abbiano un bravo marito, ma fino ad allora tiene le giovani donne in un guinzaglio stretto. Le tre sorelle stanno facendo del loro meglio per rispettare le aspettative della loro madre: Helga si sposa con l’avvocato Wolfgang von Boost, l’infermiera Eva ha pianificato ogni dettaglio del suo futuro, compreso il suo progetto di sposare il suo capo, il professor Fassbender. Solo Monika trova il coraggio di ribellarsi per cercare di trovare la propria strada nella vita, attraverso il rock and roll.

Una strada verso il domani – Ku’damm 56: il cast

Abbiamo visto la trama di Una strada verso il domani – Ku’damm 56, ma qual è il cast completo della miniserie? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sonja Gerhardt: Monika Schöllack

Claudia Michelsen: Caterina Schöllack

Maria Ehrich: Helga Schöllack

Emilia Schüle: Eva Schöllack

Sabin Tambrea: Joachim Franck

Heino Ferch: Professor Jürgen Fassbender

Uwe Ochsenknecht: Fritz Assmann

Trystan Pütter: Freddy Donath

August Wittgenstein: Wolfgang von Boost

Katharina Schüttler: Sonja Lundi

Robert Schupp: Gerd Schöllack

Anne Werner: Christa Hauer

Markus Boysen: Otto Franck

Emanuela von Frankenberg: Frau von Boost

Hansi Jochmann: Frau Blümke

Paula Kober: Fräulein Martina

Martina Schöne-Radunski: Sissi

Ferdinand Dörfler: Onkel Heiner

Steve Windolf: Rudi Hauer

Steffen C. Jürgens: Ansager

Streaming e tv

Dove vedere Una strada verso il domani – Ku’damm 56 in diretta tv e live streaming? La miniserie, come detto, va in onda stasera – 3 luglio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.