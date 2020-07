Una sposa in fuga, il film di Inga Lindström: trama, cast, streaming

Su Canale 5 arriva il film Inga Lindstrom: Una sposa in fuga, un film diretto da Matthias Kiefersauer ed è tratto dall’omonimo romanzo dell’autrice. Vediamo qual è la trama, il cast e dove vedere il film in tv e in streaming.

Una sposa in fuga, la trama

Una giovane coppia di fidanzati deve convolare a nozze. Emma e Paul sembrano essere fatti l’uno per l’altra. Ma, il giorno del matrimonio, Emma si rende conto che con Paul sta sposando anche tutta la sua famiglia e inizia ad avvertire una punta d’insicurezza, al punto che scappa. Emma lascia Paul all’altare e si reca a Stoccolma dove conosce Moritz, l’addetto al catering del suo matrimonio. Intanto le due famiglie dei saltati sposi sono alla ricerca di Emma e si stabiliscono temporaneamente in un hotel in mezzo alla campagna e qui gli equilibri della famiglia si stravolgono. Oltre alla relazione clandestina tra Victor e Maren, salterà fuori anche un triangolo amoroso tra Per, Frida e Hans, il gestore dell’hotel con il quale Frida aveva avuto anche una fugace relazione poco prima di sposarsi.

Una sposa in fuga, il cast

Chi vediamo nel cast del film? Barbara Prakopenka interpreta Emma, mentre Felix Everding interpreta Paul. Katja Weitzenbock interpreta Frida, Michael Von Au interpreta Hans, Heio Von Stetten è Per, Muriel Bielenberg è Maren, Linus Schutz è Victor, Rainer Sellien è Melker, Sylvia Eisenberger è Katharina e Sabina Vitua è Kirsten.

Una sposa in fuga, streaming

Dove vedere in tv Una sposa in fuga? La serie va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 24 luglio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: Appuntamento con l’amore è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

Potrebbero interessarti I migliori anni, il meglio del meglio su Rai 1 Desideri proibiti: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 Matrimonio al sud, il film: trama, cast, streaming