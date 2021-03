Una sirena a Parigi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 20 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una sirena a Parigi, film del 2020 (durata 102 minuti) con la regia di Mathias Malzieu. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gaspard Snow è un cantante rock sentimentale che si esibisce nel favoloso cabaret-café parigino Flowerburger, residuo di un mondo fantasioso ed eccentrico, romantico e sognatore, che fuori da quelle quattro mura non esiste più. Per giunta gli affari vanno male e la madre di Gaspard, anima e ispiratrice del locale, è morta, lasciando il marito e il figlio dentro un lutto che non sanno superare. Una sera, però, uscendo da lì, Gaspard trova sulla riva della Senna una sirena ferita e decide di portarla a casa e sistemarla nella propria vasca da bagno per curarla. Lula però lo avverte: il suo canto ammalia e uccide chi l’ascolta. E infatti alcuni uomini cominciano a cadere, stecchiti.

Come tutte le storie d’amore che si rispettino quella di Gaspard e Lula è una storia impossibile: non appena si innamorerà di lei, la sirena lo attaccherà al cuore, causando l’arresto del muscolo e dunque la morte del giovane. Non è tutta colpa sua: le ragioni affondano nella crudeltà e nell’intolleranza del maschio umano e in un voto da cui non si può tornare indietro, perché la sua forza è sovrannaturale.

Una sirena a Parigi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una sirena a Parigi, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori principali figurano: Tchéky Karyo, Rossy De Palma, Marilyn Lima, Romane Bohringer e Nicolas Duvauchelle.

Streaming e tv

Dove vedere Una sirena a Parigi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 marzo 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

Potrebbero interessarti Città segrete – Milano: Corrado Augias torna su Rai 3. Le anticipazioni Amici 2021: l’abito di Sabrina Ferilli, ospite della prima puntata In arte Nino: il cast (attori) del film su Manfredi