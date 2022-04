Una pezza di Lundini, anticipazioni e ospiti puntata 13 aprile 2022 su Rai 2

Torna questa sera, mercoledì 13 aprile 2022, Una pezza di Lundini, lo show comico con Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli in onda su Rai 2 in seconda serata dalle 23.30. Una comicità surreale e spiazzante, che ha conquistato soprattutto i giovani, facendolo diventare un vero e proprio cult sui social. Ma vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di Una pezza di Lundini, mercoledì 13 aprile 2022, su Rai 2.

Anticipazioni e ospiti

La campionessa Olimpica di pugilato Irma Testa e il comico Edoardo Ferrario saranno ospiti di Una pezza di Lundini, il programma condotto da Valerio Lundini con Emanuela Fanelli, in onda mercoledì 13 aprile alle 23.30 su Rai 2. Anche quest’anno le puntate saranno una diversa dall’altra (tranne un paio che probabilmente si somiglieranno). Ma ogni puntata, come nel biennio precedente, sarà diversamente bella. In studio la band dei Vazzanikki. La durata di ogni puntata è piuttosto breve, circa mezz’ora.

Streaming e diretta tv

Dove vedere le nuove puntate di Una pezza di Lundini? Lo show di Valerio Lundini con Emanuela Fanelli va in onda ogni mercoledì in seconda serata su Rai 2 alle 23.30. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre in HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il programma grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand. La trasmissione comica infatti sin da subito ha avuto un grande seguito soprattutto sui social e grazie all’on demand, diventando seguitissimo tra i più giovani.