Ultimo aggiornamento ore 17:56
Home » Spettacoli » TV
TV

Una nuova vita: quante puntate, durata e quando finisce

Anna Valle. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Una nuova vita: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Una nuova vita, la nuova serie tv con Anna Valle in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 28 gennaio 2026; la quarta e ultima mercoledì 18 febbraio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

  • Prima puntata: mercoledì 28 gennaio 2026
  • Seconda puntata: mercoledì 4 febbraio 2026
  • Terza puntata: mercoledì 11 febbraio 2026
  • Quarta puntata: mercoledì 18 febbraio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Una nuova vita? Ogni serata andrà in onda il mercoledì sera dalle ore 21,30 (circa) alle ore 23,30. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Una nuova vita in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
