Una moglie bellissima: le frasi celebri del film

Questa sera, 27 luglio 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Una moglie bellissima, film di e con Leonardo Pieraccioni che racconta l’imprevista proposta di un calendario sexy avanzata da un fotografo ad una bellissima fruttivendola. Ma quali sono le frasi celebri di Una moglie bellissima? Di seguito una breve raccolta di citazioni:

Son du’ ore che sta con la ciambella in mano, non so se è lui che gonfia la ciambella o la ciambella che gonfia lui!

Mi voglion fa fa’ un calendario, tutta gnuda…

La gente normale mica sta’ tutta gnuda in mezzo alla frutta…

Quando una donna ti lascia tu lasciala andare perché se torna sarà tua per sempre…

L’amore non si dimostra per come saprai amare la persona cara, ma da come la saprai perdonare…

Voi non state ballando, state perdendo la vostra dignità…

Facciamo un figlio, se è femmina la chiamiamo Aurora, se è maschio Tramonto!

Facciamolo di 20 mesi questo calendario…

Oh Aladino! Ma qui c’è l’avete il sindacato o fatte tutto in nero!

Figlio: “Babbo, ma papà natale esiste?” Baccano: “Esisteva prima che tu lo mangiassi, ora cosa vuoi mangiare anche la befana?”

“Penso anche che nella vita non bisogna precludersi mai il sogno di un amore perché non si può,chi l’ha detto che non si può, siamo solo noi che possiamo decidere quello che si può e quello che non si può fare”.

Abbiamo visto alcune frasi celebri (citazioni) del film Una moglie bellissima, ma dove è possibile vedere la commedia? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 luglio 2020 – in chiaro (gratis) su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Battiti live 2020: la scaletta della prima puntata Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 luglio 2020 Battiti live 2020: cantanti e ospiti dello show musicale