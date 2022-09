Una giornata particolare: il programma di Aldo Cazzullo su La7. Anticipazioni e ospiti

Una giornata particolare è il nuovo programma di La7, condotto da Aldo Cazzullo, è in onda da mercoledì 14 settembre 2022 in prima serata dalle 21.15. Il giornalista in ogni puntata ci conduce alla scoperta di un personaggio che ha lasciato il segno e ci conduce in un viaggio in una giornata celebre che ha segnato la storia personale di quel protagonista, o addirittura quella dell’intera umanità. Vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

La prima puntata di Una giornata particolare è incentrata sul racconto di Benito Mussolini e in particolare della Marcia su Roma, un evento dalla portata storica enorme di cui a breve ricorreranno i 100 anni. Correva il 24 ottobre 1922, quando il futuro “Dux” incolonnò le sue milizie personali – le famigerate camicie nere – per tentare una prova di forza col Re e minacciare la presa del potere con la violenza; fu una scommessa rischiosa, che però ebbe successo. Spaventato dalla prospettiva di un colpo di stato violento, Vittorio Emanuele III, dopo sette giorni di tentennamenti e timori, cedette e incaricò Mussolini di formare un nuovo governo. Fu il prologo alla rivoluzione fascista; il punto di partenza di un’epoca buia che trascinò l’Italia nella dittatura totalitaria e poi – vent’anni dopo – nel catastrofico conflitto al fianco della Germania di Hitler.

Il racconto della prima puntata di Una giornata particolare seguirà passo dopo passo gli eventi del 24 ottobre 1922, racconterà il modo in cui Mussolini prese il potere e attraverserà i luoghi che ospitarono i fatti decisivi della marcia: il Palazzo del Quirinale, residenza romana dei Savoia; Il Viminale, la sede del governo; l’Hotel Brufani a Perugia, dove c’erano i Quadrumviri che guidavano la marcia; Napoli, la città dove cominciò tutto con il congresso fascista e l’annuncio della mobilitazione per prendere il potere; e infine Milano, la culla che ospitò i primi vagiti del fascismo e nella quale Mussolini ripiega durante le convulse giornate della Marcia su Roma, guardandola da lontano. In questo viaggio, Aldo Cazzullo sarà scortato da Claudia Benassi e Raffaele di Placido, i suoi inviati nella “storia” che ogni settimana lo aiuteranno a ricostruire e raccontare eventi, luoghi e personaggi.

Una giornata particolare: quante puntate e argomenti su La7

Quante puntate sono previste per Una giornata particolare, il nuovo programma di Aldo Cazzullo su La7? In tutto sei puntate, altrettante giornate con personaggi (o eventi) storici da indagare. Appuntamento ogni mercoledì in prima serata dal 14 settembre fino a metà ottobre. Oltre alla marcia su Roma, il giornalista racconterà l’assassinio di Giulio Cesare, la giornata in cui San Francesco andò dal Papa Innocenzo III cambiando la storia della cristianità, lo stupro di Artemisia Gentileschi, la fuga di Napoleone dall’Elba e infine l’abiura di Galileo Galilei.

Streaming e tv

Dove vedere Una giornata particolare? Appuntamento su La7 oggi, 14 settembre 2022, con Aldo Cazzullo dalle 21.15. Se non siete a casa potete recuperare il programma on demand sul sito di La7 o seguirlo il live streaming.