Una festa esagerata è il film di Vincenzo Salemme in onda questa sera, 14 maggio 2020, in prima serata su Canale 5. Una commedia molto divertente, ambientata a Napoli, con nel cast tanti attori celebri e amati dal pubblico. La pellicola, scritta e diretta da Salemme, è uscita nelle sale nel 2018 ed è tratta dall’omonima pièce teatrale. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Una festa esagerata? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

A casa Parascandolo, a Napoli, fervono i preparativi per la magnifica festa dei diciotto anni di Mirea. Un’agitazione che coinvolge tutti, a cominciare dal capofamiglia, l’ingenuo Gennaro, interpretato da Vincenzo Salemme, geometra e piccolo imprenditore edile, e la famelica moglie Teresa (Tosca D’Aquino), animata da una grande ambizione di ascesa sociale.

Per Teresa questa è la grande occasione per emergere, per cui ha deciso di fare le cose in grande e non badare a spese, dal catering alla location. La donna ha anche scritturato un cameriere indiano relegando in cucina la vecchia domestica, ritenuta non abbastanza esotica per un evento del genere. Gennaro asseconda ogni capriccio delle donne della sua famiglia, pur di vederle contente, e si fa aiutare da Lello (Massimiliano Gallo), l’invadente aiutante del portiere. Il personaggio interpretato da Vincenzo Salemme, secondo la trama di Una festa esagerata, arriva così a spendere un sacco di soldi.

Il grande giorno del compleanno è arrivato. Mentre gli invitati giungono alla festa, una triste notizia sconvolge tutti e rovina i piani: l’anziano signor Scamardella, che vive insieme alla figlia zitella, è morto. Un lutto improvviso che per la famiglia Parascandolo si trasforma in una grande fastidio difficile da sopportare, e che rischia soprattutto di far saltare la festa. Come si fa una festa con un morto sotto casa? Come si comporterà Teresa, che sperava di sfruttare la situazione per la propria ascesa sociale?

Tanti gli attori che prendono parte al cast di Una festa esagerata, il film di Vincenzo Salemme con Tosca D’Aquino e Massimiliano Gallo nel cast. Ecco tutti gli attori e i personaggi interpretati:

Vincenzo Salemme: Gennaro Parascandolo

Massimiliano Gallo: Lello il secondino

Tosca D’Aquino: Teresa Parascandolo

Iaia Forte: Lucia Scamardella

Nando Paone: Don Giovanni Scamardella

Francesco Paolantoni: Assessore Cardellino

Giovanni Cacioppo: Don Pasquale

Andrea Di Maria: Bebè Cardellino

James Senese: se stesso

Antonella Morea: Carmelina

Mirea Flavia Stellato: Mirea Parascandolo

Teresa Del Vecchio: Cuoca

Vincenzo Borrino: Atzoka

Ecco il trailer ufficiale del film scritto e diretto da Vincenzo Salemme, in prima tv su Canale 5 stasera 14 maggio 2020.

Dove vedere in tv il film Una festa esagerata? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, giovedì 14 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: L’ora legale è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

