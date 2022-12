Una famiglia sotto l’albero: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 26 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Una famiglia sotto l’albero, film romantico del 2021 diretto da Jason Bourque con Aimee Teegarden, Andrew W. Walker, James Tupper, Kendall Cross, Lisa Paxton, Ava Telek, V.G. Winter, Georgia Mae Orchard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Vanessa non ha mai avuto una vera famiglia con cui festeggiare il Natale. Quando però riceve i risultati del test del DNA che le rivela il suo albero genealogico, scopre di avere un padre di cui ignorava l’esistenza. Richard, il padre biologico, la invita a trascorrere il fine settimana del Natale con lui e la sua famiglia. Vanessa accetta e ad accoglierla è Kris, un amico di famiglia che la aiuta a rompere il ghiaccio quando incontra per la prima volta la moglie del padre e i loro tre figli. Una notizia dal laboratorio in cui ha eseguito il test metterà però a repentaglio la vacanza di Vanessa e tutte le certezze che pensava di aver trovato.

Una famiglia sotto l’albero: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una famiglia sotto l’albero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Aimee Teegarden

Andrew W. Walker

James Tupper

Kendall Cross

Lisa Paxton

Ava Telek

V.G. Winter

Georgia Mae Orchard

Streaming e tv

Dove vedere Una famiglia sotto l’albero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.