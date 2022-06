Una famiglia mostruosa: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 20 giugno 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Una famiglia mostruosa, commedia fantasy-grottesca del 2021 diretta da Volfango De Biasi con protagonista una famiglia freak come la famosa Famiglia Addams. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Adalberto e Luna sono una giovane coppia di studenti fuori sede che si incontra e si innamora. Lontani da casa, i due non hanno occasione di conoscere le rispettive famiglie, ma quando lei resta incinta, Adalberto si vede costretto a portarla dai suoi, sebbene faccia di loro un ritratto poco lusinghiero. La ragazza infatti non sa che la famiglia del suo fidanzato è letteralmente “mostruosa”: Vladimiro, il futuro suocero, è un vampiro, sua moglie Brunilde una strega, il fratello di lei un Frankenstein, la sorellina Salmetta una Vampiretta e la nonna Crisilde un fantasma. Lo stesso Adalberto è un lupo mannaro, che però aspira a una vita normale e finora è riuscito a nasconderle la sua identità uscendo di casa solo durante la luna piena. La coppia si presenta al castello di famiglia dove Adalberto spera di scoprire attraverso uno specchio magico Sirio l’identità del nascituro: ovvero sapere se verrà umano o mostro. Il tutto nascondendo la verità alla ignara Luna, la cui gravidanza è molto più rapida del normale al punto che il bambino potrebbe nascere nel giro di quattro giorni, e cercando di proteggerla dall’ostilità dei suoi che mal sopportano l’idea del matrimonio con una umana. Soprattutto Brunilde che piuttosto che far sposare suo figlio con Luna cerca invece di farlo tornare insieme alla sua ex-fidanzata, la donna invisibile Dafne, ma invano. Tutto si complica quando Luna scopre la loro vera natura e arrabbiata con Adalberto per avergli nascosto la verità vuole lasciarlo affermando che il bambino, mostro o umano che sia, lo crescerà da sola. Purtroppo con l’arrivo inaspettato della famiglia di lei – Nando, Stella, il piccolo Ivano e nonno Paride – a cui quando ha saputo la verità in preda al terrore aveva mandato un messaggio in cui diceva che Adalberto e la sua famiglia erano dei mostri, le cose prendono una strana piega. I genitori Nando e Stella sono umani solo di nome: poiché si rivelano talmente rozzi, volgari e venali da meritarsi a pieno titolo l’appellativo morale di “mostri”, e la stessa Luna (il cui vero nome è Luana) ha detto che erano morti proprio perché si vergognava di loro.

Una famiglia mostruosa: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una famiglia mostruosa, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cristiano Caccamo: Adalberto

Emanuela Rei: Luna

Massimo Ghini: Vladimiro

Lucia Ocone: Brunilde

Lillo: Nando

Ilaria Spada: Stella

Paolo Calabresi: Nanni

Barbara Bouchet: Crisilde

Pippo Franco: Paride

Sara Ciocca: Salmetta

Vincenzo Sebastiani: Ivano

Alessandra Scarci: Daphne

Gabriele Cristini: Orfeo

Alba De Biasi: Gattina

Aria De Biasi: Streghetta

Tancredi Testa: Nicholas

Streaming e tv

Dove vedere Una famiglia mostruosa in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 20 giugno 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.