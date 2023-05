Una famiglia all’improvviso: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Una famiglia all’improvviso (People Like Us), film del 2012 diretto da Alex Kurtzman e interpretato da Chris Pine, Elizabeth Banks, Olivia Wilde e dalla candidata all’Oscar Michelle Pfeiffer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver appreso della morte del padre Jerry, Sam parte da New York per Los Angeles. L’avvocato testamentario gli consegna 150.000 dollari ed un biglietto del padre defunto in cui è pregato di consegnare il denaro a sua figlia Frankie e a Josh, due persone di cui prendersi cura. In quel momento Sam si rende conto che il padre aveva una doppia vita e di avere una sorellastra e un nipote. Afflitto, però, da problemi economici Sam decide di tenersi i soldi e di conoscere, nel frattempo, i due senza palesare la sua identità.

Dato che Frankie è un’ex alcolista, si finge tale anch’egli, instaura un bel rapporto col ragazzino ma, quando il sentimento della sorella sta per tramutarsi in qualcosa di più è costretto a rivelarsi e consegna i soldi. Frankie, essendo stata abbandonata anche dal compagno che la mise incinta oltre che dal padre Jerry, tronca ogni rapporto con lui, accetta i soldi solo per dare a Josh un futuro migliore e cambia abitazione. A questo punto Sam, che dovrebbe tornare a New York per risolvere problemi di lavoro, si ferma ancora un po’ a casa della madre Lillian.

Una famiglia all’improvviso: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una famiglia all’improvviso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pine: Sam

Elizabeth Banks: Frankie

Olivia Wilde: Hannah

Jon Favreau: Richards

Michelle Pfeiffer: Lillian

Mark Duplass: Ted

Michael Hall D’Addario: Josh

Philip Baker Hall: Ike Rafferty

Sara Mornell: D.ssa Amanda

Barbara Eve Harris: Sig.ra Haney

Streaming e tv

Dove vedere Una famiglia all’improvviso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 31 maggio 2023 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset.