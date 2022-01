Un viaggio a quattro zampe: trama, cast e streaming del film

Stasera, domenica 2 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un viaggio a quattro zampe, film del 2019 diretto da Charles Martin Smith tratto dal romanzo Una casa per Bella di W. Bruce Cameron. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lucas e la sua fidanzata Olivia trovano in una casa in via di demolizione una cagnolina, che prendono con loro, chiamandola Bella. Dopo aver scoperto che nello stesso luogo hanno trovato rifugio anche numerosi gattini, i due evitano che la casa sia demolita. Il proprietario dell’azienda di demolizione, furioso, sparge però la voce che Bella sia un pitbull, ossia uno dei cani che, venendo ritenuti pericolosi, sono vietati nella città di Denver. Poiché in seguito Bella viene presa da un accalappiacani, per evitare che ciò risucceda di nuovo, Lucas e Olivia decidono di trasferirsi in periferia. Nel frattempo, i due affidano Bella ad alcuni amici che vivono in Nuovo Messico, ma la cagnolina – non riuscendo a sopportare la lontananza dai padroni – inizia un lungo viaggio: nell’arco di due anni e mezzo percorre infatti 650 chilometri, riuscendo infine a ritornare a casa.

Un viaggio a quattro zampe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un viaggio a quattro zampe, ma qual è il cast del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Jonah Hauer-King: Lucas Ray

Ashley Judd: Terri Ray

Edward James Olmos: Axel

Alexandra Shipp: Olivia

Wes Studi: capitano Mica

Brian Markinson: Günter Beckenbauer

Barry Watson: Gavin

Tammy Gillis: agente Leon

John Cassini: Chuck

Motell Gyn Foster: Taylor

Broadus Mattison: Mack

Chris Bauer: Kurch

Streaming e tv

Dove vedere Un viaggio a quattro zampe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai via internet da pc, tablet, smartphone e smartTv.