Un sacchetto di biglie: il cast del film su Rai 1

Un sacchetto di biglie è il film in onda questa sera, 19 gennaio 2021, su Rai 1 dalle 21.30 in prima visione. Una pellicola del 2017 diretta da Christian Duguay e ispirata ad una storia vera. Si tratta infatti dell’adattamento del romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973, già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Vediamo insieme il cast del film Un sacchetto di biglie, con gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dorian Le Clech: Joseph Joffo

Batyste Fleurial: Maurice Joffo

Patrick Bruel: Roman Joffo

Elsa Zylberstein: Anna Joffo

Holger Daemgen: Alois Brunner

Christian Clavier: dottor Rosen

Bernard Campan: Amboise Mancelier

César Domboy: Henri

Kev Adams: Ferdinand

Lucas Prisor: controllore tedesco

Ilian Bergala: Albert

Trama: di cosa parla. Storia vera

Il film racconta la drammatica storia di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista. Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente: d’estate giocano tra le onde, d’inverno si sfidano a battaglie di palle di neve. Fino a quando tutto cambia, con l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia. A scuola i due ragazzi sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che ora li guardano in modo diverso.

La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre gli annuncia che dovranno partire in cerca di un luogo più sicuro. I bambini si mettono così in viaggio per sfuggire ai nazisti e raggiungere la cosiddetta “terra libera”. In qualche modo riescono a eludere i controlli delle SS, imparano a riconoscere il rumore dei tremendi camioncini che sciamano per il Paese, e a scappare prima che gli ufficiali a bordo si accorgano della loro presenza.

Il film Un sacchetto di biglie segue i due bambini nella loro fuga da Parigi alla ricerca di un rifugio definitivo, mostra senza filtri le insormontabili difficoltà che affrontano lungo il percorso e come, con un’incredibile dose di astuzia, coraggio e ingegno riescono a sopravvivere alle barbarie naziste e a ricongiungersi finalmente alla loro famiglia. Il gioco delle biglie come metafora di una infanzia serena e spensierata, spezzata dalla violenza della guerra e dalle atrocità delle persecuzioni naziste. Il film, tratto dal romanzo di Joseph Joffo (morto nel 2018 a 87 anni), è il racconto autobiografico delle avventure vissute dall’autore e da suo fratello Maurice nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Un sacchetto di biglie, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 gennaio 2021 – alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti Un sacchetto di biglie streaming e diretta tv: dove vedere il film A che ora inizia Un sacchetto di biglie: l’orario della messa in onda del film su Rai 1 Un sacchetto di biglie: la trama del film su Rai 1 ispirato ad una storia vera