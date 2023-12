Un professore 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione

Ci sarà la terza stagione di Un professore 3? La fiction di Rai 1 con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi ha ottenuto grande successo di pubblico e di critica, apprezzatissima dal pubblico giovane e molto commentata sui social. Per questo tanti fan sono alla ricerca di informazioni sulla terza stagione di Un professore. Oggi, 21 dicembre 2023, è infatti andata in onda l’ultima puntata di Un professore 2, con tanti colpi di scena.

Buone notizie: possiamo anticiparvi che la terza stagione si farà. Lo ha confermato il protagonista della serie, Alessandro Gassmann, su X. “Come farò da settimana prossima?”, ha scritto un utente. E l’interprete di Dante ha rassicurato: “Torneremo”. D’altronde dopo il successo di questa seconda serie, con punte di 4 milioni di ascoltatori, era impossibile non confermarla. In particolare gli spettatori più giovani sono curiosi di sapere se ci sarà una relazione tra i due protagonisti giovani, Simone e Manuel, che in questa seconda stagione sono apparsi più distanti. I “Simuel” torneranno? In queste puntate Manuel, interpretato da Damiano Gavino, si è legato a Nina, mentre il personaggio di Nicolas Maupas è preso da Mimmo, interpretato da Domenico Cuomo.

Sul rapporto tra Simone e Manuel che tanto appassiona i fan ha parlato l’attrice che interpreta Nina, intervistata da Fanpage: “Sono come due poli opposti che si attraggono. Fin dal loro primo incontro a scuola, è evidente che tra loro esista un’incredibile sintonia. Il loro destino sembra già scritto; saranno uniti da questa irresistibile attrazione reciproca. Per Manuel, sarà un amore più maturo, specialmente quando scoprirà cosa nasconde Nina. A quel punto, dovrà fare i conti con se stesso. È senza dubbio un legame profondo”, ha detto Margherita Aresti.

Tante novità sono dunque attese per questa ultima puntata ed evidentemente anche in Un professore 3. Dante e Anita ritroveranno la pace o prenderanno strade diverse?

Quando va in onda

Ma quando uscirà Un professore 3? Le riprese dovrebbero partire con il nuovo anno, per cui se tutto va bene la terza stagione dovrebbe andare in onda su Rai 1 entro la fine del 2024.