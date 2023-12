Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Stasera, martedì 5 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso dei due nuovi episodi previsti il 5 dicembre, dal titolo “Montaigne: chi siamo” e “Thoreau: un pianeta da salvare”, Mimmo deciderà di occuparsi di una questione per conto di Molosso, ma finirà per ritrovarsi coinvolto all’interno di un brutto giro. Manuel si ritroverà in grande crisi dopo aver saputo che Nina ha già una figlia. È stata la ragazza stessa ad aprirsi con lui e a confessargli questo aspetto inedito legato alla sua vita passata svelandogli che la bambina è stata poi affidata ad un’altra famiglia. Manuel deciderà di iniziare ad evitarla e preferirà tenerla a debita distanza, tanto da spezzarle il cuore finendo per deluderla profondamente.

Le anticipazioni della terza puntata di Un professore 2 rivelano che Nina sentirà il bisogno di sfogarsi e parlare anche con Dante, al quale racconterà la sua storia e lo informerà dell’esistenza di questa bambina che ormai non vede da svariato tempo dopo che è stata affidata ad altre persone. Il racconto della ragazza colpirà profondamente il prof interpretato da Alessandro Gassmann che, a quel punto, prenderà a cuore la situazione e deciderà di andare a parlare direttamente con l’assistente sociale, tanto da chiedergli di rivalutare il caso di Nina e della sua bambina. Intanto dall’ospedale arriveranno delle buone notizie sulle condizioni di salute di Ernesto: dopo la violenta aggressione in palestra, il ragazzo si risveglierà dal coma e racconterà la sua versione dei fatti su quanto è successo a scuola. In questo modo finirà per scagionare Simone, svelando che non è stato lui ad aggredirlo e ridurlo in quello stato.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì o giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.