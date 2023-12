Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata

Questa sera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Un professore 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un professore 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione dalla serie tv con Alessandro Gassmann su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 23 novembre 2023; la sesta e ultima giovedì 21 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):