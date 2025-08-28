Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata (replica)

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Un professore 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un professore 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione dalla serie tv con Alessandro Gassmann in replica su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 7 agosto 2025; la sesta e ultima giovedì 11 settembre 2025. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):