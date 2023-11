Un professore 2 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Un professore 2 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un professore 2, ma quante puntate sono previste per la seconda stagione dalla serie tv con Alessandro Gassmann su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 23 novembre 2023; la sesta e ultima giovedì 28 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):