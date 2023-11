Un professore 2: dove eravamo rimasti, il finale della prima stagione

Come è finita la prima stagione di Un professore, che dal 23 novembre 2023 torna su Rai 1 con la seconda (2) stagione? Dove eravamo rimasti? La prima stagione si è conclusa con il dodicesimo episodio, “Nietzsche”. Nel corso dell’ultima puntata il prof. ha scoperto la verità su suo figlio Simone: si trovava in pericolo dopo essersi alleato con Sbarra. Nel frattempo, anche Dante è stato accusato di aver consegnato le chiavi al figlio colpevole di aver organizzato la festa segreta a scuola. L’obiettivo dell’uomo era avvicinarsi al ragazzo ancora offeso per il segreto tenutogli a lungo nascosto: Dante ha un altro figlio, Jacopo.

Più tardi, comprendendo il malessere di Simone, Anita ha deciso di raccontare a Manuel la verità sul fratello: il bimbo era il gemello di Simone morto quando aveva tre anni. In un primo momento, tuttavia, la verità ha spinto i protagonisti di questa storia a chiudere i ponti tra loro. In seguito, però, la sofferenza e la solitudine li ha spinti a volersi ritrovare, cercando il conforto l’uno nell’altro. Alla fine, infatti, dopo essersi ripreso da un brutto incidente, Simone ha accettato la verità sul fratello e si è diretto sulla sua tomba insieme a Manuel, ormai sempre al suo fianco. Nel frattempo anche Dante ha messo da parte la negatività trovando il coraggio per chiedere ad Anita di iniziare a frequentarsi per davvero. La stagione si chiude quindi con un bel bacio appassionato.

Trama seconda stagione

Abbiamo visto dove eravamo rimasti con il finale della prima stagione di Un professore, ma la trama della seconda (2)? Cosa succederà ora? Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti. Quest’anno, in classe, ne arriveranno alcuni nuovi, tra cui Rayan, promessa del calcio arrivato in Italia dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio. E Viola, una ragazza disabile e dal carattere impossibile. Oltre a loro, Mimmo, ex studente di Dante finito in un carcere minorile.

All’inizio di questa nuova stagione la relazione tra il professore e Anita, che lavora in una libreria di quartiere, procede a gonfie vele. I rispettivi figli, Simone e Manuel, sono entusiasti della nuova vita, conseguenza della famiglia allargata. Tutti insieme sono andati a vivere in una grande villa alle porte di Roma. Ma il loro equilibrio viene presto minato dagli eventi. L’ex moglie di Dante torna a Roma da Glasgow e vuole vivere nella villa. Inizia così una convivenza forzata, a tre. Nel frattempo Anita dovrà fare i conti con l’arrivo di Nicola, un manager molto affascinante che si scoprirà essere il padre di suo figlio Manuel.