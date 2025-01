Un passo dal cielo 8: il cast (attori e personaggi) dell’ottava stagione

Qual è il cast completo di Un passo dal cielo 8, l’ottava stagione della popolare fiction in onda su Rai 1? Ci saranno le grandi conferme di cui il pubblico è a conoscenza come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti), ma anche diverse new entry. La serie tv conferma il cast della stagione scorsa, con Giusy Buscemi che riprende il ruolo di Manuela Nappi, protagonista dalla settima stagione. In passato, i protagonisti della serie sono stati Terence Hill (fino alla terza stagione) e Daniele Liotti (dalla quarta alla sesta stagione). Previste alcune new entry, tra cui Raz Degan, Alberti Malanchino ed Alice Arcuri. Alla regia troviamo Alexis Sweet (nel primo, secondo, terzo e sesto episodio) e Laszlo Barbo (nel quarto e quinto). Vediamo insieme il cast completo con gli attori e i relativi personaggi.

Giusy Buscemi è Manuela Nappi;

Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi;

Marco Rossetti è Nathan Sartor;

Serena Iansiti è Carolina Volpi;

Gianmarco Pozzoli è Huber Fabbricetti;

Raz Degan è Stephen Anderssen;

Cecilia Bertozzi è Anna Riva;

Alice Arcuri è Laura Sostegni;

Alberto Malanchino è Gabriele Verardi;

Alvise Maraschalchi è Paolino Fabbricetti;

Francesca Masini è Lisa.

Location

Abbiamo visto il cast di Un passo dal cielo 8, ma dove è stata girata (location) la serie tv? La serie di Rai 1 è ambientata tra le splendide montagne del Cadore, in particolare a San Vito di Cadore, piccolo paese che si trova in Veneto a pochi chilometri da Cortina D’Ampezzo, dove i protagonisti trascorrono buona parte delle loro giornate e ammirano il cielo stellato, elemento caratteristico della fiction.