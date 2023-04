Un passo dal cielo 7: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, giovedì 6 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al centro della seconda puntata ci sarà un nuovo intricato caso su cui indagare. Una giovane motociclista, infatti, viene trovata morta in un crepaccio. Manuela ha immediatamente un’intuizione. È convinta, infatti, che in qualche modo la tragica morte di questa donna, possa essere collegata all’incidente che ha portato al decesso la sua amica Roberta. Le indagini sembrano indicare un sospettato ben preciso: Luciano Paron.

Manuela è impegnata nelle indagini sulla morte di una motociclista. Ad aiutarla, inaspettatamente, è Nathan che diventa suo alleato. Nappi, inoltre, si avvicina molto a Gregorio e gli assicura che farà tutto il possibile per scoprire la verità sulla morte di Roberta e ottenere finalmente giustizia. Per Carolina, c’è all’orizzonte un socio decisamente affascinante. Si tratta di Hans. Intanto, Vincenzo Nappi, seppure non intenzionalmente, innesca la gelosia della sua compagna.

Un passo dal cielo 7: cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Un passo dal cielo 7, ma qual è il cast completo della fiction? Nella settima stagione, vedremo nuovi volti affiancare gli storici membri del cast come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti). Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Nappi: Enrico Ianniello

Gianmarco Pozzoli: Huber Fabriccetti

Giorgio Marchesi: Luciano Paron

Leonardo Pazzagli: Gregorio Masiero

Daniele Liotti: Nathan Sartor

Alessandro Bedetti: Mirko Sartor

Giulia Vecchio: Adele Sartor

Davide Tucci: Hans Christian

Giusy Buscemi: Manuela Nappi

Rocio Munoz Morales: Eva Fernandez

Serena Iansiti: Carolina Volpi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.