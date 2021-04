Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la sesta

Qual è la trama della prossima puntata, la sesta, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Il confine” l’attenzione sarà incentrata sul caso del padre di Federica, una giovane ragazza non vedente, che verrà ritrovato senza vita. Una morte inaspettata e avvolta dal mistero che porterà Francesco e Vincenzo ad indagare su un piccolo paese di confine, dove le piccole rivalità sono ancora all’ordine del giorno e spesso finiscono per scontrarsi con degli amori segreti. Un caso che impegnerà Vincenzo e Francesco, i quali si impegneranno con tutte le loro forze per portare alla luce la verità e capire come sono andate realmente le cose, dando le dovute spiegazioni a Federica che desidererà sapere cosa è accaduto a suo padre.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata di Un passo dal cielo 6, in onda giovedì prossimo in prima visione assoluta su Rai 1, ci sarà anche un clamoroso colpo di scena legato alla coppia di fratelli Vincenzo-Manuela. L’equilibrio dei due, infatti, verrà letteralmente sconvolto da un ritorno decisamente inaspettato e al tempo stesso inatteso, che finirà per alterare l’equilibrio di Manuela e Vincenzo. Chi è questa persona del passato che ritorna nel presente dei due fratelli e finirà per sconvolgerli?

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la sesta) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.