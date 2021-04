Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la quarta

Qual è la trama della prossima puntata, la quarta, di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda su Rai 1 giovedì alle ore 21,25? Secondo le anticipazioni nell’episodio dal titolo “Tanatosi” l’attenzione sarà incentrata sul caso di una donna, ingegnere minerario, che verrà ritrovata priva di vita. E così, Vincenzo e Francesco si ritroveranno di nuovo a collaborare fianco a fianco: questa volta, infatti, dovranno indagare e cercare di portare luce sugli interessi torbidi che la miniera è riuscita a portare nella valle durante gli anni.

I due scopriranno che i delitti che si stanno verificando in questo periodo in realtà hanno delle radici nel passato: la situazione, quindi, diventerà sempre più intricata e difficile da risolvere. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella prossima puntata di Un passo dal cielo 6 Vincenzo verrà a conoscenza di un fatto molto importante legato a Francesco e che lo costringerà a dover prendere una decisione molto delicata. Tale scoperta, infatti, potrebbe mettere a repentaglio la storica e duratura amicizia tra Francesco e Vincenzo. Infine un anello dimenticato rischierà di mettere nei guai il commissario Vincenzo con Elda. Riuscirà a chiarire la sua posizione evitando così ripercussioni con la sua amata?

Location

Dove è stato girato (location) Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? Per la nuova stagione della fiction c’è stato un cambiamento di location: dal Lago di Braies ci si traferisce, insieme al Commissario Vincenzo Nappi e al suo fidato Huber, in uno splendido commissariato di legno su un altro lago, quello di San Vito di Cadore, a pochi chilometri da Cortina d’Ampezzo, nel cuore del bellissimo Cadore bellunese.

Streaming e tv

Abbiamo visto la trama della prossima puntata (la quarta) di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

