Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 15 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la sesta stagione della fiction che vedrà i protagonisti in otto nuovi episodi. “Guardiani” contro la criminalità ma anche e soprattutto custodi dell’ambiente che li circonda, tra i boschi, i laghi alpini e le vette delle Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla terza puntata nel dettaglio.

Trama terza puntata

Nell’episodio di oggi dal titolo “Il Leone della Montagna” ci sarà finalmente una bella notizia riguardante la giovane Dafne. La ragazza si sveglierà e inizierà a ricordare degli aneddoti del suo passato. Immediata la reazione di Francesco e Vincenzo, i quali si ritroveranno travolti dal racconto di Dafne che scioglierà alcuni misteri e, al tempo stesso, ne aprirà anche altri. Nel corso della terza puntata di Un passo dal cielo 6 si parlerà anche di una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie. Questa delicata vicenda farà da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Anche in questo caso sarà necessario l’apporto alla vicenda che daranno Francesco e Vincenzo. I due cominceranno ad indagare sul conto della ragazza curda, sperando di poter portare a galla la verità dei fatti. Riusciranno nel loro intento anche questa volta?

Cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma qual è il cast completo (tutti gli attori) della fiction? Daniele Liotti è l’affascinante ex comandante della Forestale, Francesco Neri, che si è autoisolato fra le montagne dopo la morte dell’amata moglie Emma. Enrico Ianniello sarà ancora il commissario Vincenzo Nappi, oggi nella nuova caserma della Polizia a San Vito di Cadore. Nel cast, conferme come Gianmarco Pozzoli nelle vesti dell’immancabile Huber, alcuni ritorni come Giusy Buscemi in quelle di Manuela Nappi, la sorella del commissario, già conosciuta nelle precedenti stagioni, che torna tra le Dolomiti per sposarsi, e tante new entry. Tra i nuovi personaggi: Serena Iansiti che interpreta la sfrontata e spumeggiante Carolina; Carlo Cecchi nel ruolo di Christoph, mitico montanaro che vive con un’aquila che solo lui è riuscito ad addomesticare; Aurora Ruffino che entra nella serie nei panni di Dafne Mair, una misteriosa donna trovata in fin di vita da Francesco. E ancora Anna Dalton, Jenny De Nucci, Luca Chikovani, Filippo De Carli e la partecipazione di Pilar Fogliati.

