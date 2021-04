Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella terza puntata

Cosa è successo nella terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Finalmente c’è stata una bella notizia riguardante la giovane Dafne. La ragazza si è svegliata e ha iniziato a ricordare degli aneddoti del suo passato. Immediata la reazione di Francesco e Vincenzo, i quali si sono ritrovati travolti dal racconto di Dafne che ha sciolto alcuni misteri e, al tempo stesso, ne ha aperti degli altri. Nel corso della terza puntata di Un passo dal cielo 6 si è parlato anche di una storia d’amore tra pastori, osteggiata dalle rispettive famiglie. Questa delicata vicenda ha fatto da sfondo al rapimento di una rifugiata curda incinta. Anche in questo caso è stato necessario l’apporto alla vicenda che hanno dato Francesco e Vincenzo. I due hanno iniziato ad indagare sul conto della ragazza curda, sperando di poter portare a galla la verità dei fatti.

Puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse 8 puntate. Ecco la programmazione:

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella terza puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

