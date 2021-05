Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella settima puntata

Cosa è successo nella settima puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “Il sentiero delle ore” tutto è girato intorno ad un monastero arroccato in montagna. Lì vicino, infatti, è stato ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo. Francesco e Vincenzo si sono messi subito al lavoro scoprire la verità. Ma i colpi di scena non sono finiti qui perché i due si sono trovati a dover indagare su un convento di monaci e hanno scoperto che i sentieri del dolore possono portare a compiere dei gesti estremi se non incontrano in tempo il perdono. Francesco si è poi ritrovato a dover fare i conti con il proprio passato. Ha dovuto quindi prendere in mano la situazione e affrontare i fantasmi legati alla sua vecchia vita. Infine Vincenzo ha aiutato Carolina per far sì che la ragazza potesse realizzare un suo vecchio sogno…

Puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse 8 puntate. Ecco la programmazione:

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021 TRASMESSA

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021 TRASMESSA

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021 TRASMESSA

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

Streaming e tv

Abbiamo visto cosa è successo nella settima puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.