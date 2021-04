Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani in onda giovedì scorso su Rai 1? Nell’episodio intitolato “Tanatosi” l’attenzione è stata incentrata sul caso di una donna, ingegnere minerario, ritrovata priva di vita. E così, Vincenzo e Francesco tornano di nuovo a collaborare fianco a fianco: questa volta, infatti, devono indagare e cercare di portare luce sugli interessi torbidi che la miniera è riuscita a portare nella valle durante gli anni. I due scoprono che i delitti che si stanno verificando in questo periodo in realtà hanno delle radici nel passato: la situazione, quindi, diventa sempre più intricata e difficile da risolvere. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nella quarta puntata di Un passo dal cielo 6 Vincenzo è venuto a conoscenza di un fatto molto importante legato a Francesco e che lo ha costretto a dover prendere una decisione molto delicata. Tale scoperta, infatti, potrebbe mettere a repentaglio la storica e duratura amicizia tra Francesco e Vincenzo. Infine un anello dimenticato ha rischiato di mettere nei guai il commissario Vincenzo con Elda.

Puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 6 – I Guardiani? In tutto saranno trasmesse 8 puntate. Ecco la programmazione:

Prima puntata: giovedì 1 aprile 2021 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 8 aprile 2021 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 15 aprile 2021 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 22 aprile 2021 TRASMESSA

Quinta puntata: giovedì 29 aprile 2021

Sesta puntata: giovedì 6 maggio 2021

Settima puntata: giovedì 13 maggio 2021

Ottava puntata: giovedì 20 maggio 2021

Streaming e tv

La fiction, come detto, va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.